На Волыни беременная женщина отравилась грибами: ребенка не спасли

В пятницу, 18 октября, на Волыни "скорая" доставила в областной перинатальный центр беременную женщину с отравлением грибами. К сожалению, ребенок к тому времени уже внутриутробно погиб.

Об этом сообщили в Волынском областном медобъединении защиты материнства и детства.

По словам заведующего отделением анестезиологии и интенсивной терапии Ивана Вороблевского, пациентка поступила в тяжелом состоянии с тахикардией, одышкой, интоксикацией и обезвоживанием.

"В течение трех дней она не могла есть и пить, рвала около 30 раз в день. Ее сразу госпитализировали в реанимацию. После интенсивного лечения состояние пациентки нормализовалось, было проведено родоразрешение", — рассказали в сообщении.

Как рассказала сама женщина, ее муж вместе с кумом собрали маслят и польских грибов.

Через несколько часов после еды она почувствовала тошноту, однако не придала этому значения, ведь с мужем все было хорошо. На третий день ее состояние ухудшилось, появилась одышка и тогда она вызвала скорую помощь, говорит пациентка, чувствует себя хорошо.

Врачам подчеркнул, что прежде всего беременным женщинам вообще противопоказано есть грибы.

"Основной совет для всех остальных — не потребляйте дикорастущих грибов, если нет абсолютной уверенности в том, что они безопасны. Если вы все же поели грибов и после этого возникли симптомы отравления — немедленно обращайтесь за медицинской помощью ", — добавил он.

Напомним, во Львовской области в одном из отдыха оздоровительных комплексов произошла вспышка кишечной инфекции.

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