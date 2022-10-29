На Волыни бетонные плиты насмерть придавили 9-летнего мальчика: что произошло

На Волыни в городе Любомле погиб ребенок в результате обрушения бетонных плит в заброшенном здании.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасатели рассказывают, что получили сообщение об обвале бетонных плит неиспользовавшегося здания около 17:00 28 октября. Как выяснилось, в этот момент в здании находились дети.

На месте под завалами бойцы ГСЧС нашли тело мальчика 2013 года рождения, который погиб в результате обрушения конструкции здания. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Спасатели призывают родителей заботиться о безопасности своих детей и не оставлять их без присмотра.

"Несчастные случаи с детьми происходят именно тогда, когда они остаются без присмотра взрослых. Дети становятся заложниками обстоятельств и не каждый из них может достаточно оценить риски для собственной жизни. Заботьтесь о благополучии малышей, объясняйте им правила безопасности жизнедеятельности и не позволяйте им посещать опасные места", — отмечают в ГСЧС.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске 10-летний мальчик упал в заброшенную котельную и не смог самостоятельно выбраться назад. Ему помогали спасатели.

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