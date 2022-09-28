На Волыни достраивают шведский городок для переселенцев (фото, видео)

Небольшое село Озеро в Волынской области в Киверцовской общине впоследствии станет примером для всей Украины. Реализации проекта также способствовали Волынская ОВА и офис президента. Шведским меценатам удалось построить городок для более чем 150 внутренних переселенцев. В общей сложности здесь будет жить 300 человек, а это более 50 украинских семей, потерявших жилье из-за полномасштабного вторжения России.

Мингородок организовали на территории оздоровительного лагеря благотворительного фонда "Шведский центр помощи". С первых дней войны помещение лагеря стало местом пребывания переселенцев. А дальше началась работа, чтобы максимально утеплить и расширить площадь строительства. Для этого требовалась мощная команда.

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15 августа на территорию городка уже приехал первый грузовик со строительными материалами из Швеции, а впоследствии еще четыре машины разгрузились среди леса, чтобы построить жилье в крайне короткие сроки.

Народный депутат Украины Валерий Стернийчук, который с первых дней войны занимается переселенцами, говорит: "Именно в Киверцовской общине на Волыни, благодаря дружбе со шведами и директором фонда "Шведский центр помощи" Сергеем Порохнавцем, мы реализуем проект — жилье для переселенцев. Сюда приехали материалы из Швеции совместно с бригадой специалистов, которые выполняют все работы.Волыняне сегодня черпают полезный опыт.Нам будет чем гордиться и нам будут за это благодарны.Но самое главное — мы делаем это бесполезно, ведь очень важно создать комфортные условия для украинцев, которые остались у нас на Мы очень скоро все достроим и расширим наши горизонты!".

"Главное дать людям ощущение комфорта и внимания, не зависимо от того, откуда они приехали, Волынь станет для них еще одним домом", — убежден член координационного центра ОВА Назар Романюк, который занимается строительством городка.

В настоящее время строители уже завершают ремонт спального помещения общей площадью 300 квадратных метров и столовой. За время реализации проекта было перекрыто 750 квадратных метров крыши. Для работы было использовано более 100 тонн строительных материалов. Сейчас здесь живут переселенцы, которые всем обеспечены: жильем, едой, одеждой, при необходимости – медициной. Остальная часть помещений уже готова на 70%. После завершения строительства здесь расселят еще 150 человек, которые будут иметь теплые, аккуратные условия для жизни. Именно так село Озеро Киверцевской общины на Волыни стало их вторым родным домом.

На Волыни достраивают шведский городок для переселенцев.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, сколько сейчас стоит жить в пригороде Киева и как туда добраться.

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