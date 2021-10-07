На Волыни друзья решили убить мать одного из них, чтобы забрать деньги из сейфа

На Волыни друзья решили убить мать одного из них, чтобы забрать деньги из сейфа

Двое 17-летних юношей сговорились убить мать одного из них.

В Волынской области суд вынес приговор двум подросткам, которые пытались убить мать одного из них. Они проведут за решеткой 10 лет каждый.

Об этом сообщает "Волынь" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Прокуроры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о совершении двумя подростками на Волыни по предварительному сговору группой лиц неоконченного покушения на убийство с корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Так, в августе 2020 года двое 17-летних юношей сговорились убить мать одного из них, чтобы завладеть средствами, которые хранились в сейфе в ее доме.

"Воплотить задуманное до конца им не удалось, потерпевшая выжила. Горрайонный суд признал подростков виновными в совершении этого преступления и назначил им наказание в виде десяти лет лишения свободы каждому", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Генической районной больницы с телесными повреждениями госпитализировали 75-летнюю жительницу одного из сел Генического территориального общества. Установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее 42-летний сын .. От полученных травм она скончалась.

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