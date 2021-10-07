Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

На Волыни друзья решили убить мать одного из них, чтобы забрать деньги из сейфа

На Волыни друзья решили убить мать одного из них, чтобы забрать деньги из сейфа

УНИАН

Двое 17-летних юношей сговорились убить мать одного из них.

В Волынской области суд вынес приговор двум подросткам, которые пытались убить мать одного из них. Они проведут за решеткой 10 лет каждый.

Об этом сообщает "Волынь" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Прокуроры поддержали публичное обвинение в уголовном производстве о совершении двумя подростками на Волыни по предварительному сговору группой лиц неоконченного покушения на убийство с корыстных побуждений (ч. 3 ст. 15 п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Так, в августе 2020 года двое 17-летних юношей сговорились убить мать одного из них, чтобы завладеть средствами, которые хранились в сейфе в ее доме.

"Воплотить задуманное до конца им не удалось, потерпевшая выжила. Горрайонный суд признал подростков виновными в совершении этого преступления и назначил им наказание в виде десяти лет лишения свободы каждому", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Генической районной больницы с телесными повреждениями госпитализировали 75-летнюю жительницу одного из сел Генического территориального общества. Установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее 42-летний сын .. От полученных травм она скончалась.

Следующая публикация