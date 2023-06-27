На Волыни две родные сестры за один месяц потеряли на войне своих мужей

В поселке Торчин на Волыни две родные сестры потеряли на войне своих мужчин в течение одного месяца.

Об этом говорится в сюжете местного издания "12 Канал".

26-летний Матвей Оверчук и 37-летний Владимир Коваленко погибли в июне и июле 2022 года на фронте. Их жены Юлия и Анна впервые рассказали о своей боли.

Фото: 12 канал

24-летняя Юлия – мама маленького Мирона, которому недавно исполнился год, и вдова. Ее муж – 26-летний Матвей Оверчук погиб в селе Белая Гора возле Лисичанска.

Молодая семья проживала в Киеве. Когда началась война, Матвей вывез семью в безопасное место, а сам пошел в военкомат.

"Садится и говорит: "Собирай вещи, мне нужно вас с Мироном завезти в безопасное место, а самому пойти в военкомат". Я не хотела собирать вещи, говорила, что никуда не уеду", – говорит Юлия.

Но ехать все-таки пришлось. Сначала с сыном эвакуировались на Киевщину, затем – на Волынь. Уже на Волыни Матвей стал в ряды ВСУ.

"Смотрит на Мирона и говорит: "Ты – все, что сейчас у него есть. Ты должен его беречь". Я еще больше начинаю плакать. Говорю, что мы планировали быть вместе", – сквозь слезы вспоминает Юлия.

По ее словам, после отправки на фронт Матвей никогда не проявлял слабости и не жаловался ни на что.

"Он никогда не жаловался. Никогда не пожаловался на то, что ему плохую форму дали, что нет вооружений, плохо кормят, что он не высыпается, что он болеет. Никогда", – отмечает вдова.

Матвей Оверчук / Фото: 12 канал

Матвей Оверчук погиб 22 июня возле Лисичанска. Он сделал свой первый и последний выстрел из ПЗРК, которым подвел вражеский истребитель. Ракета со второго российского самолета ударила по позиции защитников. Это произошло в селе Белая Гора возле Лисичанска.

Оверчук стал первой потерей зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона 10-й бригады. Героя похоронили в родном селе на Волыни.

Сестра Юлии Анна на момент трагедии ждала с войны своего мужа Владимира. В первые дни полномасштабного вторжения он присоединился к местной терробороне, а затем отправился на восток.

"27 июня он написал мне: "Прощаюсь с тобой, нас бросают в самое г*но". Потом он не звонил. Там очень плохая связь была. А 1 июля позвонил. Мы поговорили буквально 30 секунд. Я вообще его не слышала .Только: "алло-алло"... Сказал, что потом перезвонит", — вспоминает Анна.

Однако Владимир так и не позвонил по телефону. Через несколько дней родные начали бить тревогу.

"Думали, что он в плену. Я себя настроила, что он в плену. Мы обзванивали Донецкую и Луганскую области. Бабушке приснилось, что Волка обнимается с Матвеем. Она мне рассказала. Я была так сердита. Я не думала, что его нет. Но, наверное, мое подсознание понимало, к чему этот сон", – отмечает женщина.

Владимир Коваленко с супругой / Фото: 12 канал

Впоследствии семье позвонили побратимы Владимира и сообщили о самом плохом.

"Мы никогда не думали, что Вова или Матвей не придут... А после смерти Матвея, я уже думала, что такого больше случиться точно не может. Не может быть, чтобы двое погибли в течение одного месяца", – со слезами на глазах говорит Анна.

Позже жена получила официальное сообщение из военкомата. 37-летний Владимир Коваленко погиб 19 июля 2022 года в бою.

"Утром авиация их накрывала, они убегали. Якобы убежали. Сели отдохнуть. Все сели, а он лег. Ему осколок попал в сонную артерию. Он погиб сразу... Он даже не понял, что умер", – пересказывает она слова побратимов погибшего. бойца.

Сестры говорят, что для них важно, чтобы их мужчин и тех, кто тоже пожертвовал своей жизнью, помнили как Героев.

Напомним, на фронте отец накрыл собой раненого сына во время вражеской атаки, чем спас его жизнь, пожертвовав своей.

Также мы писали историю защитников Бахмута – отца и сына, Олега и Никиту Хомюков. Во время очередного обстрела отец накрыл собой сына, но снаряд разорвался у их голов. Мужчины погибли вместе.

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