На Волыни электрик отправил несовершеннолетней свои пикантные фото и поплатился

В Волынской области к испытательному сроку приговорили электрика, который фотографировал свой половой орган и отправлял его через мессенджеры несовершеннолетней девушке.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчина работает электриком в одной из компаний. Он в апреле 2023 года отправил несовершеннолетней девушке через мессенджер две фотографии своего полового органа.

На этом мужчина не остановился и в конце июля 2023 снял порнографическое видео и снова прислал его девушке. Похоже произошло в августе. Также мужчина записывал голосовые сообщения с непристойным содержанием и отправлял их девушке.

В августе 2023 года мужчина предложил несовершеннолетней девушке встретиться, она сначала отказывалась, а когда тот начал настаивать, обратилась в полицию. Правоохранители задержали подозреваемого.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Суд признал подозреваемого виновным по ч. ч. 2, 3 ст. 301, ч. 1 ст. 156, ч. 1 ст. 156-1 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься учебной и/или воспитательной деятельностью лиц в возрасте до 18 лет, занимать должности, связанные с работой с лицами в возрасте до 18 лет сроком на 3 года. Реальный срок суд заменил на 3 года испытательного. Также мужчина должен оплатить 18 168 грн за проведение экспертиз.

Приговор суда

Напомним, в Луцке девушка получит 50 тысяч гривен, потому что знакомый снял с ней пикантное видео и опубликовал на порносайте.

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