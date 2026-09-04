На Волыни есть путь к двум морям: что известно об одном из старейших каналов Украины (фото)

Турский канал. Фото: Rivnefish

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На Волыни сохранился уникальный Турский канал — одно из старейших гидротехнических сооружений Украины. Он является частью обширной водной системы, которая через реки и озера соединяет бассейны Чёрного и Балтийского морей.

Об этом пишет «Конкурент» со ссылкой на данные Rivnefish.

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Турский канал берёт начало в Турском озере недалеко от посёлка Заболотье и впадает в озеро Ореховое. Сегодня его длина достигает 32,2 км, ширина составляет от 16 до 18 м, а глубина после проведенных работ по углублению — до 2,4 м. На канале оборудовано 223 шлюза-регулятора и 88 труб-переездов.

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Водный путь к Черному и Балтийскому морям

Турский канал являлся частью более обширной гидросистемы, а не самостоятельной водной артерией. Через Турское, Тисобольское и Ореховое озера он соединен с Днепровско-Бугской системой. Такая сеть водных путей теоретически позволяет добраться отсюда как до Черного, так и до Балтийского моря.

История этой гидросистемы уходит корнями в XVIII век. Первые её объекты начали строить в 1775 году, когда польским королём был Станислав Август Понятовский. Сам Турский канал проложили уже в XIX веке. В то же время относительно точной даты его появления существуют разные версии: по одним данным, работы велись в 1839–1843 годах, по другим — канал построили во время экспедиции генерала Жилинского в 1870–1880-х годах.

Канал прокладывали вручную через полесские болота

По рассказам местных старожилов и материалам краеведов, километры Турского канала прокапывали вручную обычными лопатами. Рабочим приходилось трудиться прямо среди болот, иногда стоя в воде по колено. Тысячи людей потратили на эту работу около семи лет, хотя с помощью современной техники подобный объем работ можно было бы выполнить за несколько месяцев.

Канал строился не только для перевозки грузов. Он также должен был способствовать осушению заболоченных территорий. В документах XIX века говорилось о том, что Турский и Ореховский каналы должны были отводить воду из болот, испарения от которых в те времена связывали с распространением заболеваний среди местного населения.

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Как использовался Турский канал

До появления развитой железнодорожной сети водный транспорт играл важную роль на Полесье. По Турскому каналу сплавляли древесину и перевозили различные товары, в частности мед, воск и рыбу. Доставлять такие грузы по суше по тогдашним дорогам было значительно сложнее.

В то же время канал использовался для регулирования уровня воды. Весной Заболоттовская насосная станция перекачивала паводковые воды в Турское озеро, площадь которого составляет 1285 га. Во время засухи накопленные запасы через шлюзы направляли для увлажнения прилегающих земель.

Сам Турский канал был лишь одним из элементов обширной полисской гидросистемы. В разветвленную сеть также входили Ореховский, Залуховский, Волянский, Белозерский и Выжевский каналы.

Турский канал. Фото: Rivnefish

Напомним, ранее мы сообщали, что в лесах «Цуманской пущи» на Волыни вновь обитают гигантские животные весом до тонны, которые почти три столетия считались полностью исчезнувшими в этих краях.

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