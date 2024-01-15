На Волыни горело общежитие колледжа: эвакуировали почти сотню учеников (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших.

В общежитии Шацкого лесного колледжа имени В.В.Сулько Ковельского района возник пожар. Пришлось эвакуировать 90 учащихся.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Волыни.

"Для предотвращения травмирования продуктами горения находившихся в комнатах учеников эвакуировали. После того, как возгорание ликвидировали ученики вернулись в общежитие", — отметили спасатели.

Травмированных во время пожара и его ликвидации нет. Также стала известна вероятная причина пожара – замыкание электросети.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области во время пожара погибла 82-летняя женщина.

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