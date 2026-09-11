На Волыни гражданские подрезали бус ТЦК: авто влетело в столб, 4 пострадавших (видео)

Авария с бусом ТЦК и СП на Волыни

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В Волынской области произошло ДТП с участием служебного микроавтобуса работников ТЦК и СП и гражданских авто. В результате опасного маневра гражданских транспорт военных врезался в электроопору, из-за чего четверо бойцов получили травмы.

Об этом сообщили Волынский областной ТЦК и СП и областная полиция.

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В центре комплектования заявили, что авария произошла вечером 10 сентября в селе Ворокомле Камень-Каширского района. Во время движения два гражданских автомобиля совершили опасный маневр, подрезав служебный автомобиль ТЦК и создав аварийную ситуацию.

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В результате водитель военного буса потерял управление: машина врезалась в электроопору и опрокинулась. Опора сломалась и упала на транспорт, из-за чего водителя зажало в деформированном салоне.

В результате аварии пострадали четверо военнослужащих. Водитель авто ТЦК находится в тяжелом состоянии, а пассажир — в состоянии средней тяжести. Оба мужчины госпитализированы. Еще двое пассажиров, ехавших на заднем сиденье, получили ссадины и ушибы.

Представитель Волынского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Оксана Якушик в комментарии «Суспильному» сообщила, что у 49-летнего водителя буса медики обнаружили открытый перелом ключицы.

По факту ДТП правоохранители проводят следственные действия.

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В полиции Волыни сообщили о задержании одного из участников происшествия — 36-летнего местного жителя. По предварительным данным правоохранителей, мужчина преследовал служебный автомобиль, что и привело к аварии.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в угрозе или насилии в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг. За это грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Авария с автобусом ТЦК и СП на Волыни

К слову, накануне в Днепре возле гимназии произошла стычка с участием работников ТЦК, полиции и горожан на уроке физкультуры. По словам очевидцев и директора, военнослужащие преследовали мужчину и распылили перечный газ, из-за чего пострадала учительница и испугались дети. В областном ТЦК заявили, что их сотрудники не использовали баллончик — наоборот, газ против них применила толпа гражданских, которые мешали проверке документов.

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