На Волыни и Львовщине заключенных хотят привлекать к работе на шахтах – депутат

В Волынской и Львовской областях к работе на шахтах хотят привлекать отбывающих наказания в колониях – на предприятия не хватает горняков на фоне мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат и руководитель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец со ссылкой на выложенное в сеть письмо из обращения директора шахты "Надия" к начальнику колонии.

На Волыни и Львовской области заключенных хотят привлекать к работе на шахтах. Фото/Facebook: Михаил Волынец

По его словам, привлекать к работе на шахтах хотят, в частности, заключенных Дрогобычской исправительной колонии №40.

"В Червонограде говорят, что судя по всему, вопрос завоза в рудники "каторжан" решен. Что заключенных готовят к поселению в одном из зданий города, где сейчас устанавливают решетки на окна. Сами шахтеры в соцсетях пишут, что использовать работу "зеков" планируют не только на шахте "Надия", но и на государственном "Волыньугголь". Проверяем достоверность данных. Но в случае если прецедент подтвердится – как вы понимаете, возникает немало вопросов к Минэнерго. Да и не только", — заметил Волынец.

Мэр Нововолынская (Волынская область) Борис Карпус прокомментировал возможное привлечение заключенных к работе в шахтах.

"Сделаю все возможное, чтобы предотвратить это. Ни городской голова, ни городской совет сообщены не были. Никаких разрешительных документов не давали! Моя позиция четкая: пока сотни мужчин из Нововолынска защищают государство на фронте, в городе должен быть порядок и покой. Уже разговаривал с мэром Червонограда. Он солидарен со мной", – написал чиновник.

Он также добавил, что готовит запросы касательно этой ситуации в Министерство энергетики и Министерство юстиции, Волынскую областную военную администрацию и Владимирскую районную военную администрацию.

Напомним, удар по Павлограду может повлечь за собой экологическую катастрофу в пяти областях.

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