На Волыни инженер-программист райбольницы изготавливал фальшивые документы о вакцинации от COVID-19

На Волыни инженер-программист райбольницы изготавливал фальшивые документы о вакцинации от COVID-19

"Клиентов" человек находил среди пациентов больницы или через интернет.

На Волыни инженер-программист одной из районных больниц организовал схему фальсификации международных свидетельств о вакцинации от Covid-19. За одно поддельное свидетельство он принимал от 1500-2000 грн.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По информации спецслужбы, злоумышленник использовал электронную цифровую подпись врачей медучреждения для доступа к электронной системе "eHealth". Бланки свидетельств он распечатывал в своем рабочем кабинете. "Клиентов" человек находил среди пациентов больницы или через интернет.

Стоимость одного поддельного международного свидетельства с внесением сведений в электронной системы становит 2000 грн. Свидетельство без внесения данных в электронную систему — 1500 грн.

Как отмечают в пресс-центре СБУ, за время существования «бизнеса» работник медучреждения внес в систему около 50 недостоверных записей о вакцинации жителей Волынской области. Известно, правоохранительные органы установили имена всех граждан. Их данные будут удалены из системы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных к схеме человек.

Как сообщалось ранее, в Минздраве анонсировали жесткое реагирование за фальшивые COVID-сертификаты. Наказывать будут как организаторов, так и покупателей.

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