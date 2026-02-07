На Волыни из-за атаки дрона исчезли свет и вода

БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

В Нововолынске вечером 6 февраля после атаки российского беспилотника возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Об этом сообщили в Волынской облгосадминистрации.

Первые взрывы в городе прогремели ориентировочно в 20:00. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении российских беспилотников в направлении Нововолынска.

Менее чем через час в городе снова были слышны взрывы. После этого в Нововолынске исчезли электроэнергия и водоснабжение.

По данным Волынской облгосадминистрации, РФ атаковала объект критической инфраструктуры.

После полуночи городской голова Нововолынск Борис Карпус сообщил, что город полностью остался без света. Из-за этого возникли проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 7 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ и пуски ракет в сторону Кропивницкого.