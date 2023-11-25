На Волыни из-за гололедицы авто слетело в кювет: есть пострадавшие (фото)

На Волыни произошло ДТП из-за гололедицы на дороге. Автомобиль перекинулся и слетел в кювет.

Утром 25 ноября на Волыни перевернулся автомобиль из-за гололеда. Водитель на повороте не смогла справиться с управлением.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Волынской области.

Отмечается, что в 8:45 спасателям поступило сообщение о том, что между селом Блаженик и Мокрец Турийской общины Волынской области перевернулся автомобиль.

На место аварии выехали спасатели. Там они прежде всего отключили аккумулятор питания для предотвращения пожара и достали троих пострадавших. Их передали медикам.

Как оказалось, на повороте водитель не справилась с управлением из-за гололеда, в результате чего автомобиль оказался в кювете.

На Волыни из-за гололедицы авто взлетело в кювет / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

На Волыни из-за гололедицы авто взлетело в кювет / Фото: ГСЧС Украины в Волынской области

Напомним, в Украину 26-27 ноября придет активный циклон с юго-запада Европы. Кое-где ожидаются снег, гололедица и метели.

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