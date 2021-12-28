На Волыни к квартире в 9-этажке достроили целый дом: фото

На Волыни к квартире в 9-этажке достроили целый дом: фото

Владелица помещения за незаконное строительство должна уплатить до 1360 грн штрафа.

В Нововолынске оштрафовали жительницу, которая достроила к своей квартире в 9-этажке на ул. Шухевича еще и дом. За такое нарушение она должна уплатить до 1360 грн.

Как сообщили в муниципальной варте Нововолынска, на женщину составили административные протоколы за нарушение правил благоустройства.

Руководитель отдела муниципальной варты Сергей Смолярук рассказал ZAXID.NET, что женщина сделала достройку в многоквартирном доме еще около 15 лет назад, но недавно глава ОСМД решила разобраться с проблемой и написала обращение в городской совет.

В незаконно возведенном доме есть 2-3 комнаты, теперь владелица может узаконить достройку, выкупив землю под ней у горсовета. Если она не согласится на такой вариант, отдел государственного строительно-архитектурного контроля будет подавать в суд.

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