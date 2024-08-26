На Волыни командир взвода застрелил полицейского: детали трагедии

Тело было найдено у палатки.

Ночью 25 августа в районе Ковеля во время конфликта между двумя правоохранителями 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего лейтенанта полиции.

Об этом сообщила спикер ДБР во Львовской области Татьяна Муравель, пишут Новости.LIVE.

Сообщается, что инцидент произошел около 03:30 на месте дислокации сводной бригады Нацполиции в Волынской области, известного как "Скала". После ссоры 29-летний командир взвода застрелил 20-летнего правоохранителя, скончавшегося на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело было найдено возле палатки сводной бригады Нацполиции в Волынской области.

По словам невесты погибшего, его зовут Александр Конофольский. Стрелял в него старший лейтенант полиции Владислав Фаренюк, который живет в Виннице и является командиром взвода №2, роты №21, батальона №2 ЗБП "Скала".

Правоохранителя уже задержали и объявили ему подозрение за умышленное убийство (ч.1 ст.115 УКУ). Санкция настоящей статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области двое мужчин напали на патрульных полицейских. 20-летний Максим Зарецкий погиб от огнестрельного ранения, а капитан Максим Шарапанский получил ранения.

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