На Волыни компания поставляла в РФ комплектующие для подводных лодок: как удавалось скрывать бизнес (фото, видео)

К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.

На Волыни компания поставляла в РФ комплектующие для подводных лодок.

К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок. Именно эти редкие изделия фигуранты продавали в страну-агрессор.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Для маскировки незаконной деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель фирмы сотрудничает с террористическими организациями "л/днр".

По схеме, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию.

С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" около 200 тысяч единиц критически важных изделий.

Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружено:

компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами незаконной деятельности;

деньги, полученные преступным путем.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В частности, планируется уведомление о подозрении руководителю волынского предприятия-производителя.

В Полтавской области СБУ разоблачила дельцов, поставлявших в Россию спецоборудование для производства ЗРК С-300.

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