На Волыни легковушка влетела в грузовик: водитель и пассажир погибли

В субботу утром, 27 мая, в Полине близ поселка Маневичи произошла смертельное ДТП. На автодороге Киев — Ковель легковой автомобиль столкнулся с грузовиком DAF.

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Отмечается, что за рулем грузовика находился 59-летний мужчина. В салоне легковушки находились двое жителей Донецкой области: 46-летний мужчина и 63-летняя женщина. они погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир от полученных травм погибли на месте ДТП.

Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения" Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет.

На автодороге сообщением Киев-Ковель произошла смертельная авария.

Как сообщалось, в ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр за несколько минут до начала комендантского часа влетел в блокпост и насмерть сбил 23-летнего военного Нацгвардии Вадима Бондаренко. Ему объявили подозрение по статье совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

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