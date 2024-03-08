На Волыни мать-одиночка расписала своих 9 детей на военнообязанных: как она это объяснила (видео)

У женщины девять детей от разных мужчин, имена которых она не помнит.

В Луцке судят мужчину, который делал "многодетными родителями" желающих уехать за границу. Следствие установило, что он вместе с сообщником подыскивали одиноких матерей с несколькими детьми, которые соглашались за деньги записывать своих детей на "новых родителей".

Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс".

Так, во время одного из судебных заседаний по этому делу была допрошена одна из многодетных матерей-участниц схемы. Женщина убеждала, что детей записала на родителей по собственной инициативе, потому что "волновалась, чтобы их не забрали на войну ".

Однако мужчина на скамье подсудимых оказался именно по обвинению в том, что способствовал военнообязанным становиться фиктивными родителями. Сейчас этого бизнесмена содержат под стражей, а одну из многодетных матерей допрашивали как свидетеля. Однако последняя говорит, что знать не знает подсудимого.

У женщины девять детей от разных мужчин. В суде она заявила, что с отцом каждого своего ребенка когда-то жила в гражданском браке, а во время войны отрицала, что кого-то из них могут забрать, поэтому проявила инициативу и предложила им записывать их родителями детей официально.

В суде выяснилось, что все родители внезапно появились в 2023 году, а вспомнить имена всех своих "гражданских мужчин", которых она записала родителями, в зале суда женщина не смогла.

Прокурор Перечислите, как называются ваши дети. С фамилиями, с именами.

Алла: Хорошо… Ученко Марина, Ученко Маша, Ученко Рада – они на одном отце.

Судья: Это на ком?

Прокурор: Кто их отец? Вы помните?

Алла: Должны набирать, звонить, просто я забываюсь. Забыла…

Прокурор: Можете назвать номер телефона мужчины, может, у вас есть мобильный?

Алла: У меня пока разбился телефон. Он выпал…

Прокурор: Прямо перед судебным заседанием?

Алла: Нет, я просто шла к машине с ребенком и он упал.

Также женщина в суде начала убеждать, что все родители ее детей сейчас находятся на заработках за границей и отправляют ей деньги "по 300, 500 долларов в месяц".

Судьи продолжили разбираться, где чьи дети и на кого записаны. Наконец, сосчитав всех детей и допросив свидетеля, судья решил объявить в заседании перерыв.

Напомним, в Луцке к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. Подсудимый сам пришел в ТЦК, чтобы зарегистрироваться в Луцке, а когда ему дали повестку, уклонился от мобилизации.

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