На Волыни мать погибшего воина отказалась принимать посмертную награду сына: обвинила власть

Громкий скандал на Волыни: мать павшего бойца вернула посмертное отличие сына обратно в ТЦК, обвинив местных чиновников в безразличии. / © ТРК Аверс

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На Волыни во время сессии сельской территориальной общины мать погибшего военнослужащего отказалась принять посмертное отличие бойца, заявив о потере доверия к местным властям.

Об этом сообщает местное издание «Аверс».

Инцидент произошел в Подгайцевской громаде Волынской области.

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На заседании ОТГ первым вопросом повестки стало вручение посмертной награды «Золотой крест» семье погибшего военнослужащего Петра Вакульчука из села Новокотов. Награду должны были передать его матери Марии Вакульчук.

Однако женщина публично отказалась принимать награду. Свой поступок она объяснила недоверием к местным властям и рассказала о своих претензиях к руководству общины. Мать героя утверждает, что местные власти несправедливо отнеслись к ней после гибели сына.

«В этой награде есть две стороны. Это одна сторона, а я хочу, чтобы вы ее перевернули на другую сторону и увидели, как наша власть относится к нам, матерям. Дело в том, что когда я обращаюсь за помощью, Подгайцовский сельский совет (территориальная громада — Ред.) говорит мне, что он не там приписан, то я не там прописана. Я попросила: „Привезите мне дрова, я заплачу“. Мне было отказано, потому что у меня есть субсидии. Меня оклеветали перед уполномоченным по правам человека, и никто за три года передо мной даже не извинился. У меня нет морального права взять эту награду из рук такой власти», — прокомментировала свое решение мать погибшего воина.

В свою очередь представитель ТЦК объяснил матери, что «Золотой крест» — это награда от Главнокомандующего и Министерства обороны за подвиг ее сына, и местные власти к ней не имеют никакого отношения.

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«Это награда от Министерства обороны Украины, которую получает воин за службу. Это его награда и ваша награда. Она не награда власти», — отметил представитель ТЦК.

Однако решение женщины было непоколебимо.

«Мой сын не шел за наградами. За ложь и коррупцию наши ребята платят жизнью. Я слышала, когда благодарил меня президент-Верховный Главнокомандующий и Главнокомандующий за воспитание моего сына на кладбище — я слышала. Я сегодня хочу, чтобы они услышали мой голос», — сказала мать Героя и попросила вернуть награду обратно в ТЦК.

В разговоре с журналистами женщина добавила, что устала от «показухи» и обвинила местные власти в принятии «карманных решений».

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«Когда прошу о помощи, говорят об одном, а делают другое. Они (местная власть — Ред.) не смотрят ни на кого. Принимают решения, которые выгодны им, а не народу», — сказала она.

Подгайцевская территориальная громада на своем сайте и соцсетях на момент публикации новости скандал не комментировала.

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