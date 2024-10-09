На Волыни мать пыталась сделать 6-месячному ребенку клизму с помощью электронного термометра: последствия шокируют

Женщина сказала, что такой совет прочла в интернете.
На Волыни мать пыталась сделать 6-месячному ребенку клизму с помощью электронного термометра, смазанного растительным маслом. Термометр полностью оказался в толстом кишечнике ребенка!
Об этом сообщает Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства в Facebook.
Женщина сказала, что такой совет от запора она прочла в интернете.
На рентгене был отчетливо виден термометр, также он пальпировался через живот.
"Достать прибор было очень непросто, – рассказывает хирург и эндоскопист Волынской областной детской клинической больницы Юлия Артишук. – Сделали это эндоскопически. Действовать нужно было очень осторожно, чтобы не травмировать младенцу анус и внутренние органы. Самостоятельно градусник выйти не мог, но мог перфорировать кишечник или в дальнейшем спровоцировать кишечную непроходимость".
При запоре помогать малышу можно и нужно. Поможет:
- выкладывание на животик;
- упражнение "велосипед";
- поза "султанчика";
- легкий массаж животика по часовой стрелке.
"Если у ребенка есть проблемы со стулом, обращаться необходимо к семейному врачу, педиатру, гастроэнтерологу, которые предоставят рекомендации или назначат препараты в соответствии с возрастом ребенка. Помните, что советы с сомнительных интернет-страниц, советы некомпетентных подруг, родственников, знакомых могут нанести тяжелый вред здоровью ребенка!" – отмечает Волынское областное медобъединение защиты материнства и детства.
Напомним, во Львове нейрохирурги выполнили операцию на головном мозге новорожденному ребенку, у которого произошел инсульт.
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