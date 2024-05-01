На Волыни мать уморила голодом собственного ребенка: жуткие подробности

Младенец прожил всего два месяца.

В Луцке 19-летняя мать уморила голодом родного ребенка. Младенец не прожил и двух месяцев.

Об этом сообщили в прокуратуре Волыни.

"Следствие установило, что, родив здоровую дочь в январе 2024 года, мать умышленно систематически ее не кормила, не интересовалась ее здоровьем и своевременно не обратилась в медицинское учреждение для оказания помощи ребенку. Смерть ребенка повлекла за собой недостаточное питание", — говорится в сообщении.

Горе-матери сообщено о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Напомним, в Запорожье мать продала своего ребенка незнакомцу за 600 гривен.

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