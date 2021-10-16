На Волыни "Мерседес" на скорости выехал на обочину и сбил женщину: водитель погиб

Пострадавшую доставили в больницу.
На улице Зимневского во Владимире-Волынском произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на женщину, сам вылетел из авто и погиб на месте.
Об этом пишет Суспільне.
Травмированную женщину забрала "скорая".
Тело водителя автомобиля обнаружили на территории частного двора, рядом с местом аварии. По словам врача "скорой", мужчина погиб до приезда медиков от тяжелой черепно-мозговой травмы.
По предварительным данным, с ним в авто находился несовершеннолетний парень. Его тоже доставили в больницу для осмотра.
Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.