На Волыни "Мерседес" на скорости выехал на обочину и сбил женщину: водитель погиб

На Волыни "Мерседес" на скорости выехал на обочину и сбил женщину: водитель погиб

Пострадавшую доставили в больницу.

На улице Зимневского во Владимире-Волынском произошло смертельное ДТП. Водитель Mercedes не справился с управлением, совершил наезд на женщину, сам вылетел из авто и погиб на месте.

Об этом пишет Суспільне.

Травмированную женщину забрала "скорая".

Тело водителя автомобиля обнаружили на территории частного двора, рядом с местом аварии. По словам врача "скорой", мужчина погиб до приезда медиков от тяжелой черепно-мозговой травмы.

По предварительным данным, с ним в авто находился несовершеннолетний парень. Его тоже доставили в больницу для осмотра.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, во Львовской области 16-летний парень слетел с мотоцикла и разбился насмерть.

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