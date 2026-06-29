На Волыни молния ударила у водоема: 7 людей потеряли сознание

Вместо прохлады — удар током: на Волыни молния «выключила» 7 людей вблизи водоема

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На Волыни молния ударила вблизи водоема, где отдыхали люди. В результате семеро человек потеряли сознание.

Об этом сообщает полиция Волынской области.

Инцидент произошел в с. Озеро на Киверцовщине. Там у водоема произошло попадание молнии. В результате 7 человек потеряли сознание, четверо из них — несовершеннолетние.

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На место прибыли наряд местной полиции и медики. Пострадавших людей госпитализировали. Полицейские помогали перенести людей в скорую, опрашивали свидетелей и фиксировали последствия.

Что делать во время грозы

В полиции советуют во время непогоды по возможности воздержаться от поездок и пребывания на улице, не прятаться под одиночными деревьями, вблизи рекламных конструкций, линий электропередач и металлических сооружений.

При нахождении у водоемов немедленно покинуть берег и найти безопасное укрытие.

Водителям следует соблюдать безопасную скорость, дистанцию и учитывать сложные погодные условия.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости помощи звонить на линию 102.

Напомним, что во Львове во время внезапной непогоды, которая сегодня вечером, 29 июня, неожиданно охватила город после невыносимой жары, молния попала в 6-летнего ребенка.

Ранее в Украине в части регионов объявили опасность первого уровня из-за непогоды.

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