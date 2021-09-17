На Волыни мужчина бросился под поезд и погиб: фото

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Сегодня, 17 веренся, около 9:00 часов в городе Киверцы Волынской области под пассажирский поезд "Одесса-Ковель" бросился мужчина. Трагедия произошла на улице Летописного.
Как сообщила пресс-служба полиции Волыни, от полученных травм мужчина скончался на месте.
Погибшим оказался 61-летний местный житель. Тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Сейчас решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, под Харьковом поезд сбил подростка, который ехал на велосипеде. 15-летний парень погиб на месте.