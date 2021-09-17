На Волыни мужчина бросился под поезд и погиб: фото

На Волыни мужчина бросился под поезд и погиб: фото

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Сегодня, 17 веренся, около 9:00 часов в городе Киверцы Волынской области под пассажирский поезд "Одесса-Ковель" бросился мужчина. Трагедия произошла на улице Летописного.

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Как сообщила пресс-служба полиции Волыни, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Погибшим оказался 61-летний местный житель. Тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Сейчас решается вопрос об открытии по этому факту уголовного производства по ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, под Харьковом поезд сбил подростка, который ехал на велосипеде. 15-летний парень погиб на месте.

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