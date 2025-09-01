- Дата публикации
На Волыни мужчина хотел изнасиловать родную мать: женщина рассказала жуткие подробности
В Волынской области судили мужчину, который сексуально домогался к родной матери.
В Волынской области на 1360 грн оштрафовали мужчину, который сексуально домогалсяк родной матери.
Об этом говорится в постановлении Камень-Каширского районного суда Волынской области.
По данным суда, мужчина в июле 2025 года сексуально домогался к матери, а именно: «заставлял ее к половому акту, раздел против ее воли, обнажив грудь, в результате чего был нанесен вред ее психическому здоровью, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 173-7 КоАП Украины».
На суде мужчина вину категорически отрицал.
Однако потерпевшая на суде рассказала, что сын «проживает вместе с ней и находился в то время под домашним арестом в рамках уголовного производства по обвинению его в изнасиловании другого лица. Он подошел к ней, против ее воли расстегнул халат, обнажив ее грудь, на которой отсутствовал бюстгальтер, осматривал ее обнаженную, и в это время в дверь дома постучали». Женщина поняла, чего добивается сын, а потому убежала к соседям и попросила вызвать полицию. Она отметила, что боится обидчика, поскольку он «злоупотребляет алкоголем и неоднократно совершал изнасилование женщин».
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 173-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях и оштрафовал на 1360 грн.
