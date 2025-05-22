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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
119
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1 мин

На Волыни мужчина избил в кровь 21-летнего военного на протезе (видео 18+)

На Волыни жестоко избили молодого ветерана на протезе.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот из видео избиения военного на протезе

Скриншот из видео избиения военного на протезе

В Нововолынске (Волынская область) 55-летний мужчина жестоко избил 21-летнего военного на протезе.

Об этом сообщает полиция Волынской области. Видео инцидента появилось в Сети.

По словам правоохранителей, во время конфликта после распития алкогольных напитков, 55-летний мужчина избил 21-летнего военного, потерявшего ногу и передвигавшегося на протезе.

«Пострадавший обратился за помощью к медикам. Нарушитель — гражданский гражданин с признаками психической болезни. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. Досудебное расследование продолжается», — говорится в сообщении.

По факту нанесения легких телесных повреждений полиция начала уголовное производство.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и жестокости (18+).

Ранее сообщалось, что во Львовской области 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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