На Волыни мужчина неоднократно насиловал свою 10-летнюю дочь: как его наказали

Сведения о волынянине были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

В Волынской области суд признал виновным 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района в неоднократном сексуальном насилии в отношении собственной 10-летней дочери.

Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.

В ходе судебного слушания дела было установлено, что в октябре 2021 года мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней родной дочери.

За совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 4,6 ст. 153 УК Украины суд назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Также по приговору суда сведения о волынянине были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Хмельницкой области 76-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.

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