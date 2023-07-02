На Волыни мужчина неоднократно насиловал свою 10-летнюю дочь: как его наказали

Сведения о волынянине были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
В Волынской области суд признал виновным 48-летнего жителя одного из сел Ковельского района в неоднократном сексуальном насилии в отношении собственной 10-летней дочери.
Об этом сообщили в прокуратуре Волынской области.
В ходе судебного слушания дела было установлено, что в октябре 2021 года мужчина дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 10-летней родной дочери.
За совершение преступления, предусмотренного ч.ч. 4,6 ст. 153 УК Украины суд назначил ему максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Также по приговору суда сведения о волынянине были внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.
Напомним, в Хмельницкой области 76-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.
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