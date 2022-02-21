На Волыни мужчина отбился от грабителей и отправил одного из них в реанимацию

На Волыни мужчина отбился от грабителей и отправил одного из них в реанимацию

Правоохранители оперативно разыскали нападающих, один из них находился в почти бессознательном состоянии.

В Волынской области в частное домовладение ворвались двое злоумышленников. Они набросились на хозяина, но тот смог себя защитить.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Волынской области.

Вчера, 20 февраля, около 21 часов, в полицию Владимира обратился 58-летний местный житель и сообщил, что на него в его доме напали двое неизвестных. Они избили его руками и ногами и тем, что попало под руку, и требовали у него деньги.

Хозяин денег не дал и сумел защититься. В конце концов злоумышленники лишь украли ключи от дома и скрылись.

Правоохранители оперативно разыскали нападавших. Один из них находился в почти безсознательном состоянии, поскольку ему серьезно досталось от защищавшегося заявителя. Он госпитализирован в областную больницу в реанимацию.

Другого полицейские также обнаружили и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, в настоящее время он находится в изоляторе.

"По этому факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За разбой, в сочетании с проникновением в жилье, злоумышленникам может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Харькове четверо мужчин напали на харьковчанина у подъезда, избили и увезли в лес на его собственном автомобиле. Там требовали у него 1,5 млн. гривен выдуманного долга.

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