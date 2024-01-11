На Волыни мужчина отказался от мобилизации и оформил уход за матерью: суд его наказал

Через месяц после получения повестки мужчина оформил уход за матерью.

В Волынской области осудили мужчину, который отказался от мобилизации, потому что ухаживает за больной матерью.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. Ему на 18 августа вручили "боевую повестку" и он должен был прибыть в военкомат для отправки на службу в ВСУ, однако мужчина проигнорировал это.

На судебном заседании подозреваемый вину признал и раскаялся. Он отметил, что действительно уклонился от службы в армии, поскольку "он осуществляет уход за больной матерью пожилого возраста, которая нуждается в постороннем уходе".

Суд проанализировал материалы дела, в том числе и то, что мужчине в сентябре 2023 года была предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, в связи с постоянным уходом за больной матерью.

Ратновский районный суд Волынской области признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатье заведующий музеем придумал, как год избегать мобилизации.

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