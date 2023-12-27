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На Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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На Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что "не имел денег на проезд"

На Волыни мужчина отказался от мобилизации / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Волынской области мужчина уклонился от мобилизации, потому что "у него не было денег на проезд в военкомат". За это его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину 4 сентября 2023 года ВВК сочла годным к службе в армии. 26 сентября ему дали "боевую повестку" и он должен был 27 сентября прибыть в военкомат, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что в тот день не прибыл в ТЦК и СП, потому что "не было денег на проезд".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок на год испытательного.

Этот приговор еще можно оспорить в суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области мужчина захотел мобилизоваться, но мать забрала его из ТЦК.

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Дата публикации
Просмотры
1122
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