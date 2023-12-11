На Волыни мужчина отказался от мобилизации, потому что он "донатит на ВСУ": помогло ли это ему

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но отказался от мобилизации. На суде он объяснил, что запаниковал, но помогает ВСУ и является членом территориального добровольческого формирования.

Об этом идет речь в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к службе в армии. Он в январе 2023 получил повестку, однако отказался от призыва в армию.

На суде мужчина вину признал и объяснил, что он действительно пригоден к службе в ВСУ, однако уклонился, потому что в последний момент запаниковал.

"В совершенном искренне раскаивается, просит его строго не наказывать и учесть, что делает добровольные денежные взносы на помощь Вооруженным силам Украины и является членом команды ДФТГ (добровольческое формирование территориальной громады – ред.)", — говорится в материале суда.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области мужчина дважды отказался от мобилизации, поскольку "посещает церковь".

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