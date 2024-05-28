На Волыни мужчина отказался от призыва, потому что его брат "был мобилизован и погиб": как это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Волынской области к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.
По данным суда, в ноябре 2023 года мужчину сочли годным к военной службе. Впоследствии ему дали повестку, однако житель Волыни отказался от мобилизации.
На суде он вину признал и раскаялся. Мужчина отметил, "что он является единственной опорой родителей пенсионного возраста, нуждающихся в уходе. Мать пережила оперативное вмешательство. Его единственный родной брат, будучи мобилизованным в 2015 году, погиб в воинской части в результате самоубийства. Лично он срочной военной службы из-за низкого зрения и недостатка массы тела не проходил".
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году ограничения свободы.
Напомним, мужчину с работы отвезли в ТЦК и дали повестку, но он резко отказался от мобилизации.
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