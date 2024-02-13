На Волыни мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: суд принял нетипичное решение

В Волынской области на 102 тыс. грн оштрафовали мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ратневского районного суда Волынской области.

По данным суда, 24 октября 2023 года ВВК признала мужчину ограниченно годной для службы в армии. Ему вручили повестку на 30 октября. Однако мужчина не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде он вину признал и раскаялся. Житель Волыни объяснил, что уклонился от мобилизации, потому что "он самостоятельно удерживает жену и двоих детей". А еще имеет больную тещу, за которой ухаживает его жена.

Суд учел, что раньше у мужчины была сложная травма и то, что его жена ухаживает за своей мамой. А потому суд принял нетипичное решение – решил лишь оштрафовать подсудимого.

"Суд считает возможным и целесообразным при назначении ему наказания применить положения ч. 1 ст. 69 УК Украины и перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанному в санкции ст. 336 УК Украины, а именно к штрафу в размере 6000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 102000 грн. По мнению суда, такой вид наказания, с учетом всех установленных судом обстоятельств в их совокупности, необходим и будет справедливым и достаточным для исправления обвиняемого и предупреждения совершения им новых уголовных правонарушений", — говорится в приговоре.

Приговор суда

Напомним, в Нацполиции назвали самые распространенные схемы, как уклонисты убегают за границу.

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