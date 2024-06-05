На Волыни мужчина получил повестку и стал "свидетелем Иеговы": избежал ли он мобилизации

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Волынской области к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации. На суде он заявил, что был членом религиозной организации "Свидетелей Иеговы" и не может воевать.
Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области.
По данным суда, мужчину 12 октября 2022 года сочли годным к военной службе. 8 декабря 2023 г. он получил повестку для отправления в воинскую часть на 11 декабря. В тот день мужчина пришел в ТЦК и отказался от мобилизации.
На суде он вину признал и раскаялся. На суде житель Волыни заявил, что "с детства входил в религиозную организацию "Свидетели Иеговы", однако в марте 2022 года исключен из нее и с тех пор прилагает усилия, чтобы вернуться: участвует в собраниях, соблюдает правила, которые исповедует эта религиозная организация. По состоянию на декабрь 2023 года и в настоящее время в какой-либо религиозной организации не состоял и не находится".
Члены религиозной организации подтвердили, что мужчину исключили из сообщества из-за нарушений законов Библии.
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы.
Напомним, в Сумской области "ограниченно подходящий" мужчина написал заявление об отказе от мобилизации.
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