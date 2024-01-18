На Волыни мужчина получил повестку, но попросил его мобилизовать весной: все закончилось судом

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что может начать службу в армии весной.

Об этом говорится в приговоре Киверцовского районного суда Волынской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2023 года прошел ВВК, признавшую его годным к службе в армии. Житель Волыни получил боевую повестку и должен был прибыть в ТЦК для отправки на военную службу, однако уклонился.

На суде мужчина вину признал. Он сообщил, что не пришел в военкомат, потому что ухаживает за больной мамой. Также житель Волыни добавил, что, возможно, он мобилизуется в ВСУ весной.

"Суд обращает внимание, что обвиняемый хотя и выразил намерение о повторном получении повестки, однако с 19.12.2023 года (судебное заседание) до состоявшегося 10.01.2024 года такое намерение не воплотило в реальность, мотивируя нехваткой времени для появления в РТЦК", — говорится в материалах дела.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорен участник боевых действий за уклонение от мобилизации. Мужчина пришел в ТЦК, чтобы трудоустроиться, но там ему вручили боевую повестку.

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