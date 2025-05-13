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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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На Волыни мужчина предлагал сестре жены секс: он поплатился

В Волынской области осудили мужчину из-за сексуальных домогательств к сестре жены.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
На Волыни осудили мужчину из-за секс-притязаний

На Волыни осудили мужчину из-за секс-притязаний / © pixabay.com

В Волынской области на 1360 грн оштрафовали мужчину, предлагавшего жене сестры секс.

Об этом говорится в постановлении Ковельского горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, в феврале 2025 года мужчина добивался сестры своей жены. Он производил ее комплименты интимного содержания и предложил секс.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что заявитель проживает за границей, а его жена постоянно ездит на заработки. Мужчина жаловался, что он вынужден был ухаживать за отцом сестер. Подсудимый заявил, что он только предложил сестре жены ухаживать за своим отцом, а она «ради мести вызвала полицию».

Отец женщины рассказал, что он живет в доме своего зятя. Он отметил, что слышал, как подсудимый делал его донышки комплименты интимного характера. Также зять и дочь поссорились.

Суд проанализировал материалы и признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 173-7 КУоАП. Он должен оплатить 1360 грн штрафа.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Постановление суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, во Львове осудили администратора борделя. Чтобы ее разоблачить, мужчины «под контролем полиции» занимались сексом с проститутками.

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