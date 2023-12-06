На Волыни мужчина проигнорировал повестку, хотя хотел служить в ВСУ: суд принял категорическое решение

Мужчина не пришел в военкомат, потому что был нетрезв.
В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который сначала проигнорировал повестку, однако на суде заявил, что хочет служить в армии.
Об этом говорится в приговоре Нововолынского городского суда Волынской области.
По данным суда, мужчину в июле 2022 года сочли годным к службе в армии. Тогда же ему вручили повестку, однако мужчина уклонился от призыва.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что не пришел в военкомат, "поскольку находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что лишало его физической возможности прибыть в ТРЦК и СП".
Также подозреваемый просил суд не отправлять его в тюрьму, поскольку он хочет служить в ВСУ.
Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы. Поскольку у него был предварительный неотбытый срок ограничения свободы, то окончательный приговор – 3 года и 1 месяц лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Ровенской области мужчина в ТЦК письменно отказался от повестки и мобилизации.
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