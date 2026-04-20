На Волыни мужчина протаранил авто полиции из-за штрафа за ложный вызов

В Любомле следователи объявили подозрение мужчине, который намеренно повредил автомобиль полицейских.

Светлана Несчетная
Полицейский автомобиль

В Любомле на Волыни следователи объявили подозрение мужчине, который намеренно повредил служебный автомобиль.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Событие произошло 18 апреля, в Шацке.

Здесь наряд полиции прибыл по вызову, который оказался заведомо ложным. Относительно заявителя было вынесено постановление по ст. 183 КУоАП. Очевидно, 61-летнему пенсионеру это по душе не пришлось, поскольку он сел за руль и своим авто намеренно повредил служебный автомобиль полицейских.

Полицейские установили, что мужчина судом лишен права вождения по ст. 130 КУоАП.

Напомним, в Ровенской области двое мужчин залезли на авто полиции, а дети снимали на видео.

