На Волыни мужчина протаранил авто полиции из-за штрафа за ложный вызов

Полицейский автомобиль

В Любомле на Волыни следователи объявили подозрение мужчине, который намеренно повредил служебный автомобиль.

Об этом сообщила полиция Волынской области.

Событие произошло 18 апреля, в Шацке.

Здесь наряд полиции прибыл по вызову, который оказался заведомо ложным. Относительно заявителя было вынесено постановление по ст. 183 КУоАП. Очевидно, 61-летнему пенсионеру это по душе не пришлось, поскольку он сел за руль и своим авто намеренно повредил служебный автомобиль полицейских.

Полицейские установили, что мужчина судом лишен права вождения по ст. 130 КУоАП.

