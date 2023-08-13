На Волыни мужчина с помощью "справки" из Интернета полгода катался через границу

В Волынской области на 8500 грн штрафа наказали уроженца города Рожище. Он скачал из Интернета справку, внес туда свои данные и почти пол года использовал ее для выезда за границу.

Об этом говорится в приговоре Владимира-Волынского городского суда Волынской области.

По данным следствия, жителя Волыни в 2003 году признали непригодным к службе в армии по болезни почек, однако в 2008 году это постановление было отменено и людей с такими заболеваниями считали "ограниченно годными в военное время". Однако у мужчины был военный билет старого образца.

Поэтому марте 2022 года из Интернета загрузил справку ВЛК о непригодности к военной службе и снятия с учета с печатями, распечатал ее на цветном принтере и внес туда свои данные.

По данным суда "фальшивая справка военно-врачебной комиссии в совокупности с военным билетом, паспортом гражданина Украины и паспортом гражданина Украины для выезда за границу, предоставляют право пересечения государственной границы Украины в период действия правового режима военного положения". Поэтому в июне 2022 года житель Волыни предоставил пограничникам фальшивый "документ". Его он использовал до декабря 2022 года. Мужчина более 20 раз использовал поддельный документ на пунктах пропуска "Ягодин" и "Устилуг".

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что не оспаривает данные следствия.

Суд признал путешественника виновным по ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Мужчину оштрафовали на 8500 грн. Кроме того, он должен заплатить 11 32 грн за проведение судебной технической экспертизы документов.

Напомним, в Ивано-Франковской области к двум годам испытательного срока приговорили 56-летнего мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку болел циррозом печени и гипертонией.

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