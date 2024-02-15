На Волыни мужчина скрывался от мобилизации из-за погибших на войне знакомых: чем это закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, так как многие его знакомые пропали без вести или погибли.
Об этом говорится в приговоре Гороховского районного суда Волынской области.
По данным суда, 26 сентября 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. Ему вручили повестку, однако мужчина скрывался от мобилизации и не пришел в ТЦК и СП.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что действительно избегал мобилизации, поскольку уже многие его знакомые пропали без вести или погибли. Мужчина просил суд его не наказывать.
Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье мужчина уклонился от мобилизации, потому что "повестку ему не вручали".
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