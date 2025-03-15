На Волыни мужчина убегал от ТЦК, угрожая пистолетом: видео

На опубликованных кадрах слышно, как беглец кричит военным "Не лезь!".

В Волынской области молодой человек пытался убежать от работников одного из территориальных центров комплектования, отказавшись предоставить документы для проверки.

Судя по видео, опубликованному в субботу, 15 марта, прессслужба Волынского областного ТЦК и СП, он угрожал военнослужащим предметом, похожим на пистолет, и пытался остановить автомашины на улице города.

На опубликованных кадрах слышно, как он кричит военным "Не лезь!" и направляет в их сторону оружие.

На Волыни мужчина убегал от ТЦК, угрожая пистолетом

Судя по словам одного из военнослужащих на видео, на место происшествия вызвали полицию. Но задержать его удалось еще до прибытия правоохранителей.

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Против задержанного мужчины возбуждено уголовное производство относительно угроз жизни и здоровью военнослужащих и гражданских.

"В очередной раз напоминаем, что обязанность каждого гражданина – защищать свое государство и соблюдать законы Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560, каждый военнообязанный обязан предоставить документы для проверки актуальных военно-учетных данных группе оповещения", — напомнили в пресс-службе Волынского областного ТЦК и СП.

Напомним, в Харькове 14 марта во время мобилизационных мероприятий возник конфликт между военнослужащими ТЦК и двумя гражданскими, в результате чего один из военных открыл огонь из травматического пистолета.

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