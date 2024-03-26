На Волыни мужчина уклонился от мобилизации, потому что "у него нет одной ключицы": наказали ли его

В Волынской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину из-за уклонения от мобилизации. На суде он заявил, что у него "отсутствует одна ключица".

Об этом говорится в приговоре Гороховского райсуда Волынской области.

По данным суда, 1 августа 2023 года ВВК признала мужчину годным к службе в армии. Тогда же ему дали повестку для отправки в воинскую часть, однако призывник уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Мужчина отметил, что он не пришел в пункт сбора, поскольку испугался. Также он убеждал суд, "что у него полностью отсутствует правая ключица, из-за чего он не может поднимать правую руку". В материалах суда нет информации, обжаловал ли призывник решение ВВК.

Суд проанализировал материалы дела, в которых нет упоминания о заболевании мужчины. Судья учел положительную характеристику подсудимого и решил приговорить его к 1 году лишения свободы по статье 336 УКУ.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

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