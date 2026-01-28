На Волыни мужчина в течение трех лет насиловал собственных дочерей: как его наказали

Ребенок / © iStock

На Волыни 34-летний мужчина в течение трех лет насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних дочерей и причинении одной из них телесных повреждений средней тяжести.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в Telegram.

По словам главы ведомства Максима Роговенко, осужденный признан виновным в сексуальном насилии, неоднократном изнасиловании малолетних и причинении телесных повреждений средней тяжести.

Следствием установлено, что преступления совершались в период с 2021 по 2024 годы. Жертвами злоумышленника стали его собственные дочери, которым на момент начала издевательств было всего по 8 лет. Мужчина использовал беспомощное состояние детей, запугивал их физической расправой и уверял, что их жалобы никто не воспримет всерьез. Младший ребенок также пострадал от физического насилия, получив травмы средней степени тяжести.

Во время судебного разбирательства стали известны шокирующие детали семейной трагедии. Старшая сестра призналась, что добровольно шла в комнату отца и терпела издевательства, чтобы уберечь младшую сестру от надругательства и защитить других членов семьи от агрессии мужа.

Преступные действия отца были разоблачены в апреле 2025 года благодаря бдительности бабушки, которая обратилась с детьми в больницу. Медики обнаружили критическое психологическое состояние одной из девочек: ребенок неоднократно пытался совершить самоубийство, заявляя о невозможности жить в условиях постоянного насилия. Администрация медицинского учреждения немедленно передала информацию правоохранительным органам.

Прокурор Максим Роговенко отметил, что в случаях, когда обидчиком становится родной человек, наказание должно быть бескомпромиссным. Он подчеркнул, что этот приговор является принципиальной позицией государства по защите прав детей и неотвратимости наказания за разрушение детских жизней.

Весь процесс расследования и судебные действия проводились по специальным методикам дружественного к ребенку правосудия, чтобы минимизировать психологическую нагрузку на пострадавших девочек.

