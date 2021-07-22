На Волыни мужчина забил до смерти 38-летнего односельчанина

Пострадавший обратился к медикам, но спасти его не удалось.

В селе Бубнов Владимир-Волынского района 39-летний мужчина жестоко избил своего 38-летнего односельчанина. От полученных травм в среду, 21 июля, пострадавший умер.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.

"В полдень в полицию поступило сообщение от медиков о смерти 38-летнего жителя села Бубнов Владимир-Волынского района, который обратился к ним с травмами головы", — рассказали в полиции.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что между потерпевшим и 39-летним его односельчанином возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина получил телесные повреждения головы и лица. Пострадавший пришел домой, где около 13:30 ему стало плохо. Вызвали медиков для оказания медицинской помощи, но волынянин от полученных травм скончался.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения — содержание под стражей. Ведется следствие, в ходе которого будут выяснены все причины и обстоятельства преступления.

Сведения внесения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

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