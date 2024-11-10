На Волыни мужчина застрелил свою знакомую из родительского ружья

Женщина скончалась на месте.
На Волыни 41-летний мужчина застрелил свою знакомую, а полиции рассказал версию о самоубийстве.
Об этом сообщили в полиции региона.
"В полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя, о том, что его знакомая совершила самоубийство, застрелившись из ружья, это 30-летняя жительница областного центра. Выехав на место, полицейские установили, что в доме своих родителей, в с. Выгуричи, после распития спиртных напитков, мужчина выстрелил в знакомую из охотничьего ружья. Женщина погибла на месте", — говорится в сообщении ведомства.
Выяснилось, что ружье зарегистрировано на отца злоумышленника.
Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения – содержания под стражей.
Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.
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