На Волыни мужчина застрелил свою знакомую из родительского ружья

На Волыни 41-летний мужчина застрелил свою знакомую, а полиции рассказал версию о самоубийстве.

Об этом сообщили в полиции региона.

"В полицию поступило сообщение от 41-летнего жителя, о том, что его знакомая совершила самоубийство, застрелившись из ружья, это 30-летняя жительница областного центра. Выехав на место, полицейские установили, что в доме своих родителей, в с. Выгуричи, после распития спиртных напитков, мужчина выстрелил в знакомую из охотничьего ружья. Женщина погибла на месте", — говорится в сообщении ведомства.

Выяснилось, что ружье зарегистрировано на отца злоумышленника.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения – содержания под стражей.

Напомним, на обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.

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