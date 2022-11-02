На Волыни мужчина жестоко убил тещу и тестя: его признали невменяемым

Осужденный был отправлен на принудительное лечение.

В Ковеле Волынской области 33-летний мужчина жестоко убил тещу и тестя. Его признали невменяемым из-за психического заболевания.

Об этом сообщили в Волынской областной прокуратуре.

По данным следствия, убийство произошло 1 марта 2022 года. Тогда 33-летний мужчина набросился с ножом на родителей своей жены. 55-летний мужчина погиб на месте трагедии, его 54-летняя жена скончалась в больнице.

"Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что гражданин в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости из-за имеющегося у него психического заболевания, поэтому материалы производства были направлены в суд с ходатайством о применении к нему принудительных мер медицинского характера", — говорится в сообщении.

Мужчина будет находиться в больнице под строгим наблюдением.

Резонансные убийства в Украине

В Хмельницкой области 27-летняя жительница Каменецком убила турка-дальнобойщика. Она его жестоко зарезала из-за внезапного конфликта. Девушку приговорили к 8 годам лишения свободы.

В Одесской области 23-летний парень пришел домой в алкогольном опьянении и устроил с 59-летним отчимом ссору. Во время столкновения, возникшего между мужчинами, старший задушил младшего и ушел из дома.

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