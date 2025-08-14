На Волыни мужчину, который ездил в нетрезвом состоянии, лишили прав: срок поражает

Патрульная полиция, штраф

В Ковеле на Волыни осудили водителя, привыкшего передвигаться на авто в нетрезвом состоянии. Ему запрещено садиться за руль более 26 лет.

Об этом говорится в постановлении горрайонного суда Ковеля, пишут «Волынские новости».

Детали о решении

Как стало известно, мужчину дважды наказывали за езду в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, последний не сделал выводов о возможных последствиях и сел за руль в третий раз. Это произошло 1 апреля 2025 года.

«У водителя Volvo полицейские усмотрели признаки наркотического опьянения: несоответствующее обстановке поведение, суженные зрачки, не реагирующие на свет, покраснение лица. Он прохождение осмотра отказался», — говорится в сообщении.

Действия квалифицировали по ч.3 ст. 130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии опьянения, совершенное в третий раз в течение года).

На судебное заседание нарушитель по неизвестным причинам не явился. Вина подтверждается протоколом, направлением на осмотр, рапортом инспектора, видеозаписью, копиями двух постановлений суда.

По решению суда нарушитель должен заплатить штраф в размере 51 000 гривен. Кроме того, ему запретом управлять транспортными средствами сроком более 26 лет.

Ранее водителей предупредили, как избежать штрафа в 1700 грн. Как известно, тонировка авто остается популярной среди украинских водителей из-за защиты от солнца, приватности и стильного вида. Но, согласно законодательству Украины, нарушение правил затемнения стекла может привести к штрафам и, больше, к временному лишению права вождения.

Согласно Закону Украины «О дорожном движении», лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а передние боковые окна – не менее 70%. Зеркальная тонировка и затемнение фар и фонарей, снижающих видимость и создающих опасность для других водителей, запрещено.

Контроль соблюдения правил осуществляют сотрудники полиции сертифицированными приборами, а первый штраф за нарушение составляет 340 гривен. Повторное нарушение в течение года влечет штраф от 850 до 1700 гривен, временное лишение прав или административный арест.