На Волыни на 60 тыс. грн оштрафовали учительницу из-за "свадьбы": что произошло

Подсудимая вину признала и согласилась на сотрудничество со следствием.
На Волыни на 59 500 грн оштрафовали учительницу за то, что она организовала фиктивный брак своего знакомого с женщиной с І группой инвалидности.
Об этом говорится в приговоре Владимир-Волынского городского суда Волынской области.
По данным суда, подозреваемая в 2023 году сообщила военнообязанному, что может подыскать ему женщину с инвалидностью, и таким образом он получит возможность для выезда за границу.
Впоследствии она договорилась с женщиной с первой группой инвалидности о свадьбе со знакомым. После этого мужчина и женщина 1 февраля 2024 заключили брак.
16 февраля 2024 года мужчина пытался выехать за границу как лицо, сопровождающее свою жену, у которой есть І группа инвалидности. Однако его разоблачили пограничники.
В ходе досудебного следствия женщина заключила соглашение с прокурором и признала вину.
Суд признал педагога виновной по ч.1 ст. 332 УК Украины и оштрафовал ее на 59 500 грн.
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