На Волыни на льду погиб ребенок, еще двоих спасли: что известно (фото)

Детям от 10 до 13 лет.
В городе Нововолынск на льду местного карьера в 25 метрах от берега утонул один ребенок, еще двоих удалось спасти. С диагнозом переохлаждения их госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Чтобы не тратить время, спасатели не надували лодку, а поплыли за детьми самостоятельно.
Однако из-за разлома льда один ребенок утонул, тело подняли к берегу. Двоих спасателей также госпитализировали с переохлаждением.
Сотрудники ГСЧС предупреждают, что в отсутствие морозной погоды лед на водоемах крайне тонкий и опасный. Выходить на лед категорически запрещено.
"Особенно важно это объяснить детям, которые находятся на каникулах. Напомните им о правилах безопасности как дома, так и на улице", — подчеркнули спасатели.
Напомним, в Киевской области семья из шести человек отравилась угарным газом в новогоднюю ночь. По предварительной информации, утечка газа произошла из-за неисправности дымоотвода отопительной системы.
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