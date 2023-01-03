На Волыни на льду погиб ребенок, еще двоих спасли: что известно (фото)

Детям от 10 до 13 лет.

В городе Нововолынск на льду местного карьера в 25 метрах от берега утонул один ребенок, еще двоих удалось спасти. С диагнозом переохлаждения их госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Чтобы не тратить время, спасатели не надували лодку, а поплыли за детьми самостоятельно.

Однако из-за разлома льда один ребенок утонул, тело подняли к берегу. Двоих спасателей также госпитализировали с переохлаждением.

Сотрудники ГСЧС предупреждают, что в отсутствие морозной погоды лед на водоемах крайне тонкий и опасный. Выходить на лед категорически запрещено.

"Особенно важно это объяснить детям, которые находятся на каникулах. Напомните им о правилах безопасности как дома, так и на улице", — подчеркнули спасатели.

Напомним, в Киевской области семья из шести человек отравилась угарным газом в новогоднюю ночь. По предварительной информации, утечка газа произошла из-за неисправности дымоотвода отопительной системы.

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