На Волыни на пруду под лед провалились трое детей: один ребенок погиб

На Волыни на пруду под лед провалились трое детей: один ребенок погиб

Медики не смогли спасти 7-летнего мальчика.

В Волынской области на водоеме под лед провалились трое детей. Один мальчик погиб.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Трагический случай произошел сегодня, 15 февраля, около 16 часов недалеко от села Залесы Ковельского района. Трое детей провалились под лед на местном пруду. Самый младший из потерпевших, 7-летний мальчик, погиб. Очевидцы произошедшего вызвали на место медиков, которые пытались реанимировать его, но безрезультатно.

Двое товарищей погибшего 10 и 11 лет удалось спасти, их доставили в Ратновскую районную больницу.

На месте работают полицейские, они выясняют детали инцидента. Сведения будут внесены в ЕРДР по статье 115 с примечанием "несчастный случай".

Напомним, что в Дружковке Донецкой области под лед провалился неизвестный мужчина. Очевидцы заметили, когда мужчина очутился в воде и вызвали спасателей.

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